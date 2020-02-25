В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя

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В Татарстане за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения был уволен учитель труда, сообщили РБК в пресс-службе Министерства науки и образования республики. В ведомстве добавили, что по данному факту была проведена служебная проверка.

«Учитель обязан соблюдать правовые и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, каждый педагог должен был образцом и примером для обучающихся. За грубое нарушение в требованиях законодательства, а также за недостойное, и не заслуживающее педагога поведение учитель был уволен», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Как сообщает «Комсомольская правда.Казань», инцидент произошел 13 февраля в школе № 7 города Азнакаево.

Школьники сняли видео на уроке, как мужчина, сидящий на парте, невнятно бубнит, раскачивается, а затем падает прямо под стол. Видео распространили в соцсетях, после чего в школе организовали проверку.





