Политика , 25 фев, 14:36
0
Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам
Долги перед шахтерами на Украине должны быть полностью погашены до мая, считает президент Владимир Зеленский. В противном случае, по его словам, будет «справедливо» лишить зарплат министров. Такое заявление Зеленский сделал в ходе выступления на совещании работников угольной промышленности, передает «112 Украина».
По его словам, накопившиеся перед шахтерами долги должны погасить за март и апрель.
«Если пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы», — сказал Зеленский.
Материал дополняется