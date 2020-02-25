Зеленский пригрозил лишить министров зарплаты из-за невыплат шахтерам

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Долги перед шахтерами на Украине должны быть полностью погашены до мая, считает президент Владимир Зеленский. В противном случае, по его словам, будет «справедливо» лишить зарплат министров. Такое заявление Зеленский сделал в ходе выступления на совещании работников угольной промышленности, передает «112 Украина».

По его словам, накопившиеся перед шахтерами долги должны погасить за март и апрель.

«Если пропустим хоть один день, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы», — сказал Зеленский.

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