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Во Вьетнаме впервые в мире провели пересадку кисти от живого донора

Фото: АГН «Москва» / Global Look Press

Во Вьетнаме военные хирурги впервые успешно пересадили кисть от живого донора. Об этом сообщила газета Компартии «Нян зан» со ссылкой на 108-й госпиталь в Ханое, в котором прошла операция.

Пересадку мужчине, который потерял кисть в результате несчастного случая на производстве в 2016 году, провели 21 января. Донором стал другой пациент с производственной травмой, у которого было повреждено плечо: спасти ему руку не удалось, однако кисть в результате происшествия практически не пострадала, и мужчина согласился пожертвовать ее другому пациенту.

Операция по пересадке длилась восемь часов, и сразу после нее мужчина уже мог пошевелить пальцами, сообщил главврач Нгуен Тхе Хоанг. Сейчас, спустя более чем месяц, пациент уже может держать левой рукой некоторые вещи, например мяч для настольного тенниса, однако, чтобы разработать новую кисть, ему нужно продолжать сеансы физиотерапии. По прогнозу врачей, полная реабилитация займет от полугода до года, пишет Vietnam News.

Нгуен Тхе Хоанг отметил, что пересадка конечности — достаточно сложная операция. Помимо умений хирурга, она требует, чтобы донор и реципиент были совместимы как по группе крови, так и по иммунной системе.

Теги: пересадка, Вьетнам, трансплантация органов, операция
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