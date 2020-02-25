СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям. Об этом сообщает «Российская газета».

Одна из самых главных ошибок — переезд ходом, не сбавляя скорости. Такая ошибка приводит к повреждению ходовой части автомобиля. Кроме того, возникает угроза возникновения травм как у водителя, так и у пассажиров.

Другая, не менее распространенная ошибка — проезд «лежачего полицейского» с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается, в связи с чем удары по элементам шасси будут значительно серьезнее, чем при разгруженной подвеске. В таких ситуациях необходимо тормозить плавно или заранее перед самим препятствием коротко ударить по педали тормоза.

Третьей частой ошибкой издание называет попытку некоторых автомобилистов переехать «полицейского», частично смещая автомобиль на обочину для того, чтобы коснуться препятствиями колесами одного порта. В таких случаях водитель рискует быть оштрафованным за езду по обочине, а также поцарапать диски автомобиля.

Для правильного преодоления препятствия на дороге водителям следует снизить скорость и перейти его плавно. Также рекомендуется переезжать «лежачего полицейского» под углом. В данном случае колеса преодолевают препятствие по очереди, в связи с чем минимизируется нагрузка на ходовую часть. Необходимо убедиться в отсутствии помех в виде пешеходов и соседних машин.

ГОСТом (ГОСТ Р 52605-2006) предусматривается установка «лежачих полицейских» двух видов: монолитные из асфальтобетона и сборно-разборные из высокопрочной резины и полимерных материалов. Такие препятствия разрешено размещать лишь на участках дорог с искусственным освещением и обеспеченным водоотводом с проезжей части. Кроме прочего, на участке, где есть «лежачий полицейский», должны быть установлены предупреждающий знак 1.17 «Искусственная неровность», а также дорожная разметка «шахматные квадратики».