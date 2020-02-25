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Рабочий погиб при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске

Один рабочий погиб, еще один пострадал в результате обрушения лестничного марша в строящемся здании в Ижевске. По данному факту следственные органы завели уголовное дело по ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 24 февраля около 15:00 в жилом комплексе, по адресу: Воткинское шоссе, дом 43, произошло обрушение лестничного марша с пятого по первый этаж. В результате придавило двух рабочих. Предварительно известно, что по указанному адресу возводится 17-этажное жилое здание.

При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия тела двух рабочих. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

На месте происшествия работают следователи. Выясняются обстоятельства случившегося, в том числе, допрашиваются очевидцы произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята необходимая документация.

На странице в YouTube ведомство разместило видеозапись с места происшествия.

Теги: Республика Удмуртия, Ижевск, обрушение, рабочий, гибель, уголовное дело
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