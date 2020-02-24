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Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов

Фото: ТАСС / Юрий Белинский

Президент государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что он умер в понедельник, 24 февраля.

Прощание со Знаменовым пройдет 28 февраля в 12:00 в Большом Петергофском дворце. Его похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.

Вадим Знаменов родился 17 декабря 1936 в Ленинграде в семье инженеров.
В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован. В 1965 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В музее-заповеднике «Петергоф» работал в должности главного хранителя, генерального директора (1974-2008). В 2009 году Знаменов стал президентом учреждения. На этой должности он продолжил работу по изучению памятников культуры. Под руководством Знаменова был восстановлен Большой каскад. Он также курировал создание интерьерных экспозиций Большого Петергофского дворца, Екатерининского и Банного корпусов, дворцов «Монплезир» и «Марли», Готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия.

За свой труд Знаменов был удостоен множества наград и званий. В 1973 году Знаменова наградили медалью «За трудовую доблесть», в 1986 году стал заслуженным работником культуры, а в 2006 получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Теги: Петергоф, музей-заповедник
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