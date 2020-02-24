Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

В США в понедельник, 24 февраля, на 101-м году жизни умерла старейший математик NASA Кэтрин Джонсон. Об этом говорится в заявлении администратора космического агентства Джима Брайденстайна.

«NASA глубоко опечалено потерей, мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Кэтрин Джонсон. Она помогла нашей стране расширить границы космоса», — говорится в сообщении.

Кэтрин Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году она была одной из трех первых темнокожих студентов, которые начали учебу в университете Западной Вирджинии. С 1953 года Джонсон начала работать в NASA и внесла значительный вклад в аэронавтику и ранние космические программы США.

В частности, Джонсон рассчитала траектории, стартовые окна и пути возврата для полетов космических кораблей «Меркурий» и «Аполлон». Также она производила расчеты для марсианской программы США.

В 2015 году она была награждена Президенсткой медалью свободы, а затем включена в серию BBC 100 Women.