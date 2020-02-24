Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон Общество, 22:20 Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году Политика, 22:03 ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса Общество, 21:57 IBU заявил об отсутствии требования к полиции провести обыск у Логинова Спорт, 21:50 «Транснефть» ликвидировала разлив нефтепродуктов в Новой Москве Общество, 21:37 СМИ узнали об аресте боксера Ковалева за пьяное вождение в Лос-Анджелесе Спорт, 21:22 Захарова назвала заявление нидерландского прокурора по MH17 «балаганом» Политика, 21:14 Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G Технологии и медиа, 20:56 Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17 Политика, 20:36 «Нафтогаз» снизил цену на газ для украинцев до четырехлетнего минимума Бизнес, 20:17 Два российских хоккеиста «Рейнджерс» попали в аварию в Нью-Йорке Спорт, 20:06 Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании Общество, 19:59 СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии Общество, 19:40 «Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым Спорт, 19:33
Общество ,  
0 

Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

В США в понедельник, 24 февраля, на 101-м году жизни умерла старейший математик NASA Кэтрин Джонсон. Об этом говорится в заявлении администратора космического агентства Джима Брайденстайна.

«NASA глубоко опечалено потерей, мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Кэтрин Джонсон. Она помогла нашей стране расширить границы космоса», — говорится в сообщении.

Кэтрин Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году она была одной из трех первых темнокожих студентов, которые начали учебу в университете Западной Вирджинии. С 1953 года Джонсон начала работать в NASA и внесла значительный вклад в аэронавтику и ранние космические программы США.

В частности, Джонсон рассчитала траектории, стартовые окна и пути возврата для полетов космических кораблей «Меркурий» и «Аполлон». Также она производила расчеты для марсианской программы США.

В 2015 году она была награждена Президенсткой медалью свободы, а затем включена в серию BBC 100 Women.

В 2016 году писательница Марго Ли Шеттерли издала книгу «Скрытые фигуры» о начале деятельности Джонсон и других темнокожих женщина в NASA. В том же году был снят одноименный фильм по этой книге, который получил три номинации на «Оскар». Джонсон присутствовала на церемонии награждения в качестве почетной гостьи.

Теги: NASA, космонавтика, смерть
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter