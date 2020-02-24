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Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Xperia 1 II будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 5G. Ее отличительной особенностью, кроме работы в сетях пятого поколения, станет тройная камера с системой автофокусировки
Фото: Sony

Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).

По словам президента Sony Mobile Communications Inc. Мицуи Кисиды, который вел презентацию смартфона (трансляция велась на YouTube-канале Sony Xperia), устройство создано для скорости. Оно также сможет удовлетворить потребности фотографов благодаря системе следящего автофокуса и способности вести съемку со скоростью 20 кадров в секунду.

Как сказано на сайте Sony, новый Xperia 1 II оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 5G и чипом Snapdragon X55 5G. Он будет работать под управлением операционной системы Android 10-й версии.

Смартфон будет весить 181 г при габаритах 166 х 72 х 7,9 мм. Xperia 1 II имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей CinemaWide с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3840 x 1644. Телефон способен вести запись и воспроизводить видео в формате 4к.

Устройство оснащено тройной основной камерой по 12 МП каждая с углами обзора 34, 82 и 124 градуса, которая также способна делать фото с HDR (расширенным диапазоном яркости). Она оснащена трехкратным оптическим и цифровым зумом.

Фронтальная камера разрешением 8 МП способна делать фото по жесту или улыбке.

Смартфон будет продаваться в черном корпусе с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Также  Xperia 1 II будет поддерживать карты памяти microSDXC объемом до 1 Тб.

Работоспособность устройства будет поддерживаться аккумулятором емкостью 4000 мА/ч с функцией беспроводной зарядки Qi.

На момент публикации данных о том, когда устройство поступит в продажу в России и по какой цене, не было.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Sony, смартфон, Xperia
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