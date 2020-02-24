СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Полиция не исключает, что наезд был преднамеренным. Региональные власти после инцидента отменили все праздничные шествия

Фото: Uwe Zucchi / ТАСС

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild. Примерно у трети серьезные травмы, говорится в материале.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Газета Die Welt со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает, что в полиции не исключают преднамеренного наезда на людей.

Мужчина за рулем универсала Mercedes въехал в толпу людей около 14:30 по местному времени (16:30 мск) в западной Германии. Среди пострадавших есть дети. Пресс-служба полиции Северного Гессена в Twitter пишет, что водитель был арестован, его мотивы устанавливаются.

По данным Bild, очевидцы ДТП рассказывали, что мужчина намеренно объехал барьеры, которыми была ограждена территория карнавального шествия. От момента наезда на первых людей до момента остановки машина проехала несколько десятков метров.