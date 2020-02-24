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Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Алексей Гончарук (Фото: pm_honcharuk / Instagram )

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

По словам Гончарука, молодым семьям могут даже не дать кредит. Рынок ипотеки, по словам премьера, «просто недоступен» из-за величины ставок. «Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку», — добавил премьер-министр.

Гончарук отметил, что одной из основных задач правительства на ближайший год станет снижение ставок по ипотеке до 10% и меньше.

Согласно опросу Райффайзенбанка, 38% россиян, желающих взять ипотеку, не имеют свободных средств для первого взноса. Собирать деньги на первоначальный взнос они планируют следующими способами: 23% будущих заемщиков рассчитывают получить средства под залог старого жилья, 20% опрошенных — потратить на первый взнос по ипотеке материнский капитал, 13% — продать имущество, а 10% — взять на эти цели потребительский кредит.

Теги: Украина, ипотека, наркоторговля
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