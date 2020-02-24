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Политика ,  
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку

Махатхир Мохамад (Фото: Rodrigo Reyes Marin / Global Look Press)

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление главы правительства.

В заявлении указано, что премьер-министр направил прошение об отставке королю Малайзии. Другие подробности не раскрываются.

Ранее Объединенная партия сынов земли Малайзии (Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM), лидером которой является Махатхир, вышла из правительственной коалиции «Альянс надежды» (Pakatan Harapan).

Reuters со ссылкой на три осведомленных о происходящем источника сообщает, что Махатхир Мохамад также уйдет из своей партии.

Махатхир Мохамад родился в 1925 году. Он возглавлял правительство Малайзии от правящей партии с 1981 по 2003 год. В 2018 году Махатхир занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции. Перед этим было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах Махатхир станет премьером лишь на два года, а затем этот пост займет лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим, который на тот момент находился в тюрьме по обвинению в мужеложестве. После победы «Альянса надежды» король Мухаммад V помиловал Анвара и разрешил ему занимать государственные посты.

Теги: Малайзия, премьер-министр, отставка
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