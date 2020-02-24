Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян

В России около 14 млн человек занимаются спортом самостоятельно, среди них практически равное соотношение женщин и мужчин, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. По предварительной оценке численности населения на 1 января 2020 года, в России живут 146,7 млн человек. Таким образом, доля занимающихся спортом самостоятельно людей составляет примерно 10%.

Под самостоятельными занятиями спортом подразумеваются тренировки во дворе, в парковых и рекреационных зонах, а также дома, уточнили в Росстате.

Больше всего людей самостоятельно занимаются спортом в Москве — 758,5 тыс. человек. Следом идут Башкирия (572,9 тыс.), Московская область (502,7 тыс.), Свердловская область (477,2 тыс.) и Татарстан (473,8 тыс.).

По данным Росстата, наименьшей популярностью самостоятельные занятия спортом пользуются в Ненецком автономном округе (1,69 тыс.), на Чукотке (4,9 тыс.), в Магаданской области (9,7 тыс.), Калмыкии (17 тыс.) и Еврейской автономной области (24,2 тыс.).

В исследовании Росстата приняли участие жители из всех регионов страны в возрасте от трех до 79 лет.