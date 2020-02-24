В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Так, например, размер пенсии может измениться, если к ней установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца, или если пенсионер достиг восьмидесятилетнего возраста. В последнем случае размер фиксированной выплаты удваивается.

Также Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны. При этом существует норма, согласно которой неработающий пенсионер не может получать материальное обеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован.

Если же неработающий пенсионер переезжает в субъект Федерации, где прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где пенсионер жил прежде, то социальная доплата также будет меньше.