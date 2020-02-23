Посла Израиля отправили на карантин после полета с больными коронавирусом

Цви Хейфец (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Израильского посла в Китае Цви Хейфеца, летевшего одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи, у которых позднее выявили новый коронавирус, поместили на карантин в Пекине. Об этом со ссылкой на МИД Израиля сообщила газета South China Morning Post.

Посол вылетел в Сеул 15 февраля, на борту лайнера вместе с ним находились девять туристов из Южной Кореи, возвращавшихся из отпуска.

Как сообщили в посольстве, Хейфец сидел в бизнес-классе, находясь на некотором расстоянии от туристов, и весь полет провел в защитной маске. Сейчас посол хорошо себя чувствует и продолжил работу, после того как прибыл в Пекин. «Есть вероятность, что южнокорейские туристы заболели уже после возвращения на родину», — добавили в посольстве.

После того, как у девяти граждан Южной Кореи, которые пробыли восемь дней в Израиле, нашли коронавирус, глава Минздрава Моше Бар Симан Тов заявил, что вероятность заражения граждан Израиля «значительно возросла», сообщила газета The Jerusalem Post. Он отметил, что эта группа туристов, вероятно, контактировала с «сотнями» израильтян, пока находилась в стране. Издание также пишет, что посла в Пекине отправили на карантин.