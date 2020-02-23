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Лещенко назвал уместные случаи использования мата

Лев Лещенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко
считает, что нецензурную брань можно использовать «по делу». Об этом он рассказал в беседе с «Говорит Москва».

«Вот проект «Музыкалити» (шоу Максима Галкина на YouTube. — РБК), который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну, хорошо, ругаются матом. Если это по делу, и я могу сказать», — пояснил Лещенко. Он отметил, что при участии в программе заменил слово «обалденно» матерным словом. «Бывает так. Это не столь уж так, знаете, грязно», — указал Лещенко. 

Лещенко употребил нецензурное слово в выпуске шоу «Музыкалити» от 12 декабря 2019 года. Как отмечает «Говорит Москва», артист ожидал, что слово вырежут при монтаже и его не будет в финальной версии программы, однако оно попало в размещенный на YouTube ролик. 

Теги: мат, Лев Лещенко, артист
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