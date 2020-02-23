Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости )

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества. Об этом говорится на сайте Кремля.

В сообщении указывается, что в церемонии также поучаствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие государственные деятели.



Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула, которую сопровождал оркестр.

День защитника Отечества ежегодно отмечают в России и ряде других стран СНГ 23 февраля. Праздник был установлен в 1922 году в качестве годовщины создания Красной армии. Позднее его название несколько раз менялось — с 1922-го праздник отмечали как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 год — День Советской армии и Военно-морского флота, а с 1993-го праздник отмечается как День защитника Отечества. С 2002 года 23 февраля стало выходным днем.