На Камчатке погибла 29-летняя руководитель информационного агентства

Мария Нетребенко (Фото: masha_netrebenko / Instagram)

Главный редактор информационного агентства «Камчатка» Мария Нетребенко погибла в возрасте 29 лет. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как сообщает портал «Камчатка-Информ» со ссылкой на источники в оперативных службах, журналистка разбилась, катаясь на снегоходе на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова. В сообщении отмечается, что Нетребенко каталась на снегоходе со своей коллегой Лейсан Латыповой. Девушки врезались в дерево, из-за чего находившаяся за рулем Нетребенко погибла, а Латыпова получила тяжелые травмы, ее госпитализировали.

По данным «КамИНФОРМ», авария со снегоходом произошла в ночь на 23 февраля в лесу в районе 15-го км трассы Морпорт — Аэропорт. Нетребенко погибла на месте, говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным «Камчатки», Мария Нетребенко приехала в регион полгода назад, а до этого путешествовала, а также жила в Юго-Восточной Азии. «Камчатка-Информ» уточняет, что ранее девушка также работала в Хабаровске и Владивостоке.