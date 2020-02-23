Трамп опубликовал «болливудский» ролик с собой в главной роли

Президент США Дональд Трамп выложил шуточное видео, в котором он выступает в качестве главного героя «болливудского» фильма. Трамп разместил ролик на своей странице в Twitter.

«С нетерпением жду визита к моим друзьям в Индию!» — написал Трамп.

На видео, вырезанном из трейлера индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды», Трамп предстает в образе главного героя, сражается с врагами на поле битвы, едет на колеснице с женой Меланией, а также несет на руках дочь Иванку с мужем Джаредом Кушнером. Кроме того, среди персонажей смонтированного видео есть премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Трамп прибудет в Индию с двухдневным визитом 24 февраля. В рамках визита американский лидер посетит столицу страны Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат. Это станет первой поездкой Трампа в Индию с его избрания президентом в 2017 году.