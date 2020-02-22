Власти Красноярска отреагировали на пост Тунберг о «черном небе» в городе

Власти Красноярска не расценили публикацию шведской экоактивистки Греты Тунберг о «черном небе» в городе как провокацию. Об этом в пресс-службе мэра Красноярска Сергея Еремина сообщили радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Грета Тунберг на своей странице в Twitter сделала репосты российских активистов, которые вышли на пикет в Москве, чтобы обратить внимание на проблему загрязнения в воздуха в Красноярске.

«Нормально мы к этому отнеслись и, конечно, не расцениваем это как провокацию. Тема актуальна для горожан, поэтому получила такое широкое распространение в соцсетях», — отметили в пресс-службе мэра.

В пресс-службе добавили, что загрязнение воздуха — это тяжелая проблема, которая «не решится по волшебству». Там отметили, что существует план по улучшению экологической обстановки в городе, поддержанный президентом России. В соответствии с ним, например, необходимо заместить малоэффективные котельни. Также в городе обновляется общественный транспорт и применяются новые стандарты уборки с акцентом на борьбу с пылью. «Конечно, это не решится одномоментно», — заявили в пресс-службе.