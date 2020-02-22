Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

Валерий Беспалов (Фото: pnzreg.ru)

Правительство Пензенской области начало служебное расследование после появления информации о том, что человек, похожий на зампреда правительства Валерия Беспалова, вступил в конфликт с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.

«В настоящее время об этом инциденте доложено губернатору. Назначено служебное расследование, по итогам которого будет принято решение», — передает агентство слова Черемушкиной.

Ранее в Сети появилось видео, на котором в патрульной машине инспектор ДПС предлагает женщине пройти тест на алкоголь. Она отказывается и выходит из машины. После этого человек, похожий на Беспалова, начинает кричать и требовать, чтобы инспектор ДПС представился. В ответ один из полицейских ответил мужчине, что тот мешает проводить медицинское освидетельствование, и пригрозил отвезти его в РОВД.