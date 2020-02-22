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Замглавы Надымского района заподозрили в растрате 29 млн рублей

Против заместителя главы Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело о растрате 29 млн руб., сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Заместитель главы Надымского района и руководитель ООО «Экспертгрупп» подозреваются в преступлениях, предусмотренных соответственно ч.4 ст.160 УК (растрата вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.5 ст.33 ч.4 ст.160 УК (пособничество в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Следствие полагает, что в 2019 году замглавы Надымского района вместе с руководителем учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта» принудили сотрудников этого учреждения подписать несоответствующие действительности акты приемки выполненных работ по благоустройству площади и бульвара города. Контракт на благоустройство на общую сумму более 29 млн руб. был заключен с коммерческой организацией «Экспертгрупп».

По данным следствия, затем должностные лица направили подложные документы о стоимости выполненных работ в Департамент заявок о расходовании субсидий, чем обеспечили получение средств. Поступившую субсидию в размере 29 млн руб. руководитель «Управления капитального строительства и капитального ремонта» выплатил коммерческой организации, действуя по предварительному сговору с замглавы района.

В результате бюджету города Надым и бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, отметили в следственном управлении.

Ранее суд арестовал по делу о растрате начальника регионального управления ФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова. Против него также возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Теги: растрата, Надымский район
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