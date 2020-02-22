Общество , 22 фев, 10:50
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Посольство начало проверку сообщений об обысках у биатлонистов в Италии
Евгений Гараничев
Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии. Об этом сообщается на странице дипсмиссии в Twitter.
Кроме того, российское генеральное консульство связывается с итальянской полицией, уточняется в сообщении.
Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил об обысках у спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также у тренера Александра Касперовича. Нуждов отметил, что сотрудники итальянских спецслужб изъяли у биатлонистов ноутбуки.
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