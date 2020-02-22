Посольство начало проверку сообщений об обысках у биатлонистов в Италии

Евгений Гараничев (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии. Об этом сообщается на странице дипсмиссии в Twitter.

Кроме того, российское генеральное консульство связывается с итальянской полицией, уточняется в сообщении.

Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил об обысках у спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также у тренера Александра Касперовича. Нуждов отметил, что сотрудники итальянских спецслужб изъяли у биатлонистов ноутбуки.

Материал дополняется.