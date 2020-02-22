Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Посольство начало проверку сообщений об обысках у биатлонистов в Италии Общество, 10:50 Драчев назвал причину обысков в номерах биатлонистов сборной России Спорт, 10:47 Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса Политика, 10:24 Деньги без дураков: акции или облигации — что лучше защитит капитал? Quote, 10:00 Союз биатлонистов России сообщил об обысках номеров спортсменов в Италии Спорт, 09:45 В Мурманской области подростка заподозрили в попытке убийства ребенка Общество, 09:44 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 22 февраля Общество, 09:40 Boeing сообщил о закупке комплектующих для Starliner в Воронеже Технологии и медиа, 09:26 Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта Бизнес, 09:00 СМИ узнали о планах Белого дома составить списки противников Трампа Политика, 08:45 Пассажир упал на пути на красной ветке московского метро Общество, 08:43 SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в Идлибе Политика, 08:32 В Красноярске погиб один из пострадавших при пожаре в жилом доме Общество, 08:18 Посольство отреагировало на обвинения США в кибератаках в Грузии Политика, 08:06
Общество ,  
0 

Посольство начало проверку сообщений об обысках у биатлонистов в Италии

Евгений Гараничев (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Российские дипломаты проверяют информацию об обысках номеров биатлонистов сборной России в Италии. Об этом сообщается на странице дипсмиссии в Twitter.

Кроме того, российское генеральное консульство связывается с итальянской полицией, уточняется в сообщении.

Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил об обысках у спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также у тренера Александра Касперовича. Нуждов отметил, что сотрудники итальянских спецслужб изъяли у биатлонистов ноутбуки.

Материал дополняется.

Теги: Италия, посольство, обыск
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter