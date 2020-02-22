Число зараженных новым коронавирусом в США превысило 30 человек

Число зараженных новым видом коронавируса в США достигло 35 человек. Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Уточняется, что 12 зараженных ранее вернулись из-за рубежа, еще в двух случаях была зафиксирована передача вируса от человека к человеку. Кроме того, трое американских граждан были возвращены на родину из китайского города Ухань, а еще 18 человек были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

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