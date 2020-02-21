Минобрнауки пообещало беспрецедентный рост числа бюджетных мест в вузах

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В 2020 году число бюджетных учебных мест в вузах России вырастет на 33,7 тыс., заявил в интервью телеканалу РБК новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В этом году количество бюджетных мест беспрецедентно будет увеличено. И будет увеличиваться ежегодно до 2024 года, как минимум», — сказал министр, отметив, что уже в 2020 году общее число бюджетных мест в вузах вырастет до 550 тыс., по одному на каждых двух выпускников школ.

В опубликованном в 2019 году докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования отмечалось, что в 2018 году число бюджетных мест в вузах выросло с 575,7 тыс. до 597,6 тыс., а уже в следующем году сократилось до 518,4 тыс. К 2024 году, согласно тому же докладу, число бюджетных мест в вузах должно было сократиться до 432,4 тыс.

По словам Фалькова, наиболее существенным, согласно новым данным, будет рост числа бюджетных мест в региональных вузах.

«Сейчас очень большой запрос на то, чтобы наука и образование развивались еще и в регионах, чтобы в каждом регионе было по сильному университету», — пояснил Фальков, до назначения министром занимавший пост ректора Тюменского государственного университета.