Автограф Путина продали на аукционе в Москве за 340 тыс. руб.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Личный автограф президента России Владимира Путина известному американисту Валентину Зорину продали на аукционе в Москве за 340 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

На сайте «12-го стула» говорится, что автограф, в котором глава государства поблагодарил Зорина за подаренную книгу «Неизвестное об известном», датирован 12 сентября 2001 года.

«Всегда с огромным интересом и удовольствием следил за Вашей работой. Практически все и всегда было блестяще и высшей степени талантливо. Желаю Вам успехов. В.Путин», — говорится в постскриптуме к подписанному печатному листу.

В пресс-службе аукционного дома «12-й стул» РБК подтвердили информацию о том, что благодарственное письмо Зорину с личным автографом Путина продали за начальную стоимость в 340 тыс. руб.

Помимо этого на аукционе продали автограф автора «Игры престолов» Джорджа Мартина за 15 тыс. руб. (изначальная цена — 1 тыс. руб.), а также автограф режиссера Андрея Тарковского.