В Петербурге арестовали главу группы эзотериков по делу о мошенничестве

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца предполагаемого организатора эзотерического сообщества Гайву Тихомирову, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Тихомирову подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным ТАСС, Гайва Тихомирова — предполагаемый организатор эзотерического сообщества. Агентство передает, что она проходит по делу о мошенничестве под предлогом психологических тренингов и продажи так называемых «защитных куполов».

18 февраля ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило об обысках по адресам, где собирались последователи общества мистического толка. Название общества, а также имена его участников ведомство не указывает. В расследовании 47news, посвященному Гайве Тихомировой, говорилось, что речь идет об эзотерическом сообществе «Орден Пути».

Следствие полагает, что возглавляет сообщество женщина-магистр, а ее знакомая выполняет роль заместителя. Также заместителями являются дети магистра (сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь). Кроме того, в группу входят «кредитный инспектор» — женщина-гендиректор концертного агентства, мужчина — секретарь и казначей в одном лице, и женщина, называющая себя семейным врачом.