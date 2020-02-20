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В Петербурге арестовали главу группы эзотериков по делу о мошенничестве

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца предполагаемого организатора эзотерического сообщества Гайву Тихомирову, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Тихомирову подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным ТАСС, Гайва Тихомирова — предполагаемый организатор эзотерического сообщества. Агентство передает, что она проходит по делу о мошенничестве под предлогом психологических тренингов и продажи так называемых «защитных куполов».

18 февраля ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило об обысках по адресам, где собирались последователи общества мистического толка. Название общества, а также имена его участников ведомство не указывает. В расследовании 47news, посвященному Гайве Тихомировой, говорилось, что речь идет об эзотерическом сообществе «Орден Пути».

Следствие полагает, что возглавляет сообщество женщина-магистр, а ее знакомая выполняет роль заместителя. Также заместителями являются дети магистра (сын, на которого зарегистрирован психологический центр, и дочь). Кроме того, в группу входят «кредитный инспектор» — женщина-гендиректор концертного агентства, мужчина — секретарь и казначей в одном лице, и женщина, называющая себя семейным врачом.

По версии следствия, примерно с 2001 года предполагаемая глава эзотерического сообщества на платной основе оказывала психологическую помощь клиентам. В 2006 году она создала общество эзотерической направленности, которое также проводило платные психологические консультации и тренинги, сообщает ГУ МВД. По данным ведомства, при этом в обществе отсутствовали профессиональные психологи и психотерапевты, а деятельность группы не была зарегистрирована в налоговом органе. Получасовой курс консультаций, по данным 47news, стоил более €100.

Чтобы вступить в общество, нужно было приобрести у его лидеров так называемый «защитный купол», цена которого доходит до €20 тыс. Подобные «купола» также предлагается купить для защиты коммерческих организаций. Стоимость «услуги» доходила до €300 тыс.

В ходе обысков полицейские обнаружили 130 ампул различных седативных препаратов, банки с веществом неизвестного происхождения, а также меч, печати, 60 ножей, 50 книг мистического толка, 1 млн руб. и около €1,5 тыс.

Теги: Санкт-Петербург, арест, мошенничество
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