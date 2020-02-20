Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

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Вертолет Robinson-44 при взлете зацепился за линию электропередачи недалеко от населенного пункта Везьково в Ярославской области. Об этом РБК сообщили в Росавиации.

Как уточнили в организации, вертолет принадлежит частному лицу, которое также является пилотом. По данным оперативных служб, его госпитализировали.

На место аварии прибыли представители комиссии, сформированной Росавиацией для выяснения обстоятельств и причин авиационного инцидента.

В пресс-службе МЧС по региону уточнили РБК, что сообщение о крушении вертолета поступило в 15:00. По данным пресс-службы, вертолет задел ЛЭП при посадке, дальнейшего возгорания не последовало.

«На борту находился один человек, пилот, он госпитализирован в ЦРБ», — отметил представитель регионального МЧС, не сообщив о состоянии пострадавшего.

В то же время информированный источник «Интерфакса» рассказал, что в кабине вертолета находились два человека. Пассажир не получил серьезных травм. Также были повреждены лопасти вертолета.