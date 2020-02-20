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На стройке дома в Москве произошли столкновения активистов с охранниками

Евгений Ступин (Фото: e_engalycheva / Instagram )

На Мичуринском проспекте, на месте, где планируется возведение многоэтажного дома, произошла драка между активистами и охранниками стройки, есть пострадавшие. Об этом сообщил РБК депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Евгений Ступин, участвовавший в инциденте.

По его словам, он и еще один депутата МГД, Екатерина Енгалычева, защищают интересы местных жителей, недовольных ведущимися работами. Он и Енгалычева прибыли поддержать местных активистов, но на них напали приехавшие сотрудники частного охранного предприятия, утверждает Ступин. «Было применение насилия сотрудниками ЧОПа. Со стороны ЧОПа было не меньше 30 человек, со стороны жителей было 15–20, причем в основном женщины, в том числе и преклонного возраста», — рассказал он. Депутат Ступин не пострадал, но, по его словам, охрана повредила машину Енгалычевой.

Енгалычева не ответила на звонки РБК.

Как уточняет«МБХ Медиа», конфликт произошел в районе дома № 30 на Мичуринском проспекте, где застройщик, ООО «Найоме-Инвест», планирует возвести 17-этажный дом. Издание утверждает, что на этом месте должны были появиться детский сад, поликлиника и сквер, но после публичных слушаний планы изменились. Активисты утверждают, что жители Раменок в этих слушаниях не участвовали, а строительство ведется без разрешительных документов. В сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Против стройки на Мичуринском, 30Б» есть сообщение о том, что 20 февраля на месте планирующегося строительства работы начались в районе 04:00, рабочие перекрыли пешеходную дорожку и положили асфальт в газон.

Проект «Мичуринский проспект, 30Б» предполагает строительство здания переменной этажности от восьми до 17 этажей. Общая площадь помещений — 61 тыс. кв. м, к зданию будет прилагаться подземный паркинг на 384 машино-места.

Застройщик, компания «Найоме-Инвест», опровергает обвинения активистов. По версии компании, строительство ведется с наличием всех разрешительных документов. Действия активистов и депутатов Мосгордумы застройщик называет намеренной провокацией. «К сожалению, мы имеем дело с заранее спланированной инсценировкой: Енгалычева и ее сообщники склоняют людей к правонарушениям, рискуя их безопасностью», — заявил РБК представитель «Найоме-Инвест» Михаил Бантыш. В компании утверждают, что приняли во внимание мнение местных жителей и запланировали строительство «суперсовременного сквера» с площадью 3,6 тыс. кв. м, в котором особое внимание будет уделено детским пространствам.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

Согласно данным системы СПАРК, «Найоме-Инвест» принадлежит кипрской компании Pravensa Trading Limited, гендиректор — Ольга Фишер.

Конфликт вокруг строительной площадки по адресу Мичуринский проспект, 30Б, начался с 2018 года. В декабре 2019 года местные жители перекрыли въезд на стройплощадку арендованной бронированной разведывательно-дозорной машиной, писала «Новая газета».

Теги: Москва, драка, застройка, новости РБК
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