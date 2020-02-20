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В Хабаровске дали 8 лет готовившему теракт в своей бывшей школе студенту

Фото: скриншот с видео УФСБ России по Хабаровскому краю

Военный суд вынес обвинительный приговор 19-летнему студенту Дальневосточного института управления РАНХиГС, готовившему теракт в своей бывшей школе №30 в Хабаровске. Об этом сообщает местное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное УФСБ.

Первый восточный окружной военный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием трех первых лет в тюрьме, после чего его доставят в колонию строгого режима. В управлении ФСБ отметили, что при вынесении приговора суд учел активное сотрудничество мужчины со следствием.

Представитель УФСБ по Хабаровскому краю уточнил, что для получения охотничьего гладкоствольного оружия студент оформил необходимые медицинские справки и записался на сайте госуслуг. Во время обысков у него обнаружили обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов с картечью.

Агентство уточняет, что 19-летнего мужчину задержали в феврале 2019 года. На допросе он сознался, что планировал устроить массовое убийство в школе, объяснив свой мотив желанием «превзойти своего кумира» — норвежца Андерса Брейвика, который организовал взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь в 2011 году. Тогда в результате терактов погибли 77 человек. По данным «Хабаровского края сегодня», мать студента работала в школе №30 учителем русского языка и литературы.
Теги: Хабаровский край, суд, приговор, теракт, школа
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