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Мэр Артема ушел в отставку после критики жителей

Александр Авдеев (Фото: artemokrug / instagram.com)

Глава Артемовского городского округа в Приморье Александр Авдеев подал в отставку по собственному желанию после критики жителей, сообщается на сайте местной администрации. По его словам, такое решение он принял после встречи с жителями города.

Комментируя отставку Авдеева, глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что был недоволен его работой, так как в городском округе долгое время не решались проблемы с водоснабжением, светом и благоустройством города, передает «Primorye 24». «Власть должна слушать людей, а в Артемовском городском округе это не так», — заявил губернатор.

По его словам, он предложил Авдееву уйти с поста после очередной встречи с жителями, в ходе которой они подтвердили, что воспринимают работу мэра по большей части негативно.

Отставку Авдеева уже приняли местные депутаты. И.о. мэра Артема назначен Вячеслав Квон, глава Спасска-Дальнего, сообщил Кожемяко. В 2008–2012 годах тот был депутатом думы Артема, а в 2012 году стал ее председателем, пишет «Восток Медиа».

Теги: отставка, мэр, Приморье
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