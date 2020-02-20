Число новых случаев коронавируса в Хубэе достигло минимума с 25 января

За последние сутки в провинции Хубэй зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом. Это – минимальный показатель с 25 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональную комиссия по здравоохранению. Общее число заболевших в провинции – 62031.

Количество умерших в Хубэе при этом достигло цифры в 2029, то есть на 108 больше по сравнению с предыдущим днем. Указывается, что 88 человек умерли в столице провинции, городе Ухань.