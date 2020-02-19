Умер актер из «Гладиатора» и «Трои» Джон Шрэпнел

Британский актер театра и кино Джон Шрэпнел умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что на протяжении последних лет Шрэпнел вел борьбу с раком.

Джон Шрэпнел родился 19 апреля 1942 года в городе Бирмингем в Великобритании. На протяжении карьеры он сыграл в более чем в 50 фильмах, среди которых были «Троя», «Гладиатор», «Золотой век», «К-19» и «Ноттинг Хилл». Кроме того, актер участвовал во многих театральных постановках Королевского национального театра, в том числе в первой постановке подразделения театра Young Vic «Федра».