США выделят Киеву $38 млн на развитие «демократических ценностей»

Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) выделит Киеву $38 млн на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность». Об этом сообщается в документе USAID.

«Предполагаемый общий объем финансирования программы — $38 млн», — говорится в сообщении.

Согласно описанию программы, она направлена на развитие у украинской молодежи заинтересованности в демократическом, европейском будущем, а также национального самосознания.

Этих результатов планируется достичь благодаря карьерной подготовке молодежи, участию молодых людей в решении гражданских и общественных проблем, развитию плюрализма в стране.