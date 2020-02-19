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США выделят Киеву $38 млн на развитие «демократических ценностей»

Фото: Mykola Miakshykov / Global Look Press

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) выделит Киеву $38 млн на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность». Об этом сообщается в документе USAID.

«Предполагаемый общий объем финансирования программы — $38 млн», — говорится в сообщении.

Согласно описанию программы, она направлена на развитие у украинской молодежи заинтересованности в демократическом, европейском будущем, а также национального самосознания.

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Этих результатов планируется достичь благодаря карьерной подготовке молодежи, участию молодых людей в решении гражданских и общественных проблем, развитию плюрализма в стране.

Программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет, несмотря на то, что украинское законодательство определяет молодежь как лиц от 14 до 35 лет. По мнению специалистов USAID, уже в 10 лет у молодых людей начинают закладываться жизненные ценности.

В документе также подчеркивается, что программа будет способствовать противостоянию «российской агрессии и пагубному влиянию Кремля».

Теги: США, Украина, помощь, демократические ценности
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