При столкновении двух самолетов в Австралии погибли четыре человека

Фото: Australia crash investigation unit / Facebook

На юге-востоке Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, четыре человека погибли. Об этом сообщает ABC.

Катастрофа произошла в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна 19 февраля в 11:25 по местному времени (3:25 мск).

По данным управления безопасности гражданской авиации, столкнулись самолеты Piper Seminole, зарегистрированный в летной школе Moorabbin Aviation Services, и частный самолет Beechcraft Travel Air, зарегистрированный на полуострове Морнингтон.

В первом воздушном судне, которое вылетело с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор. Во втором также находились два человека.

Оба воздушных судна получили сильные повреждения при столкновении.