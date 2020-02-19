В Омской области погиб бывший глава регионального Минздрава

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Ларису Болдинову.

Его тело нашли под перевернувшимся снегоходом. Причина смерти, заявила Болдинова, уточняется.

По данным портала «Новый Омск», в местной полиции уточнили, что по предварительным данным, Ерофеев не справился с управлением снегохода и допустил его опрокидывание.

Ерофеев возглавлял областной Минздрав с 2002 по 2012 годы. После ухода из правительства региона он работал главным научным сотрудником отдела гигиены окружающей среды и здоровья населения ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены». В 2017 году его назначили главным врачом Большеуковской центральной районной больницы.