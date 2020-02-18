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МКБ начал переговоры о покупке двух банков у группы «Регион»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Московский кредитный банк (МКБ), принадлежащий концерну «Россиум» Романа Авдеева, начал переговоры о покупке банковских активов группы компаний «Регион» Сергея Сударикова, сообщили РБК в пресс-службе МКБ.

Обсуждается приобретение банков «Веста» и Руснарбанк. «Речь идет о денежной сделке», — говорится в сообщении банка.

«Веста» специализируется на работе с малым бизнесом (по данным «Банки.ру», занимает 252-е место среди российских банков по активам). Одним из основных направлений стратегии Руснарбанка (172-е место) также является кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса. Активы «Весты» за шесть месяцев 2019 года составили 4,3 млрд руб., капитал — 1 млрд руб., активы Руснарбанка за тот же период — 12,1 млрд руб., капитал — 2,4 млрд руб. Для сравнения: активы МКБ превышают 2 трлн руб.

Ранее днем, 18 февраля, председатель совета директоров «Региона» Сергей Менжинский сообщил, что группа в ближайшее время будет предлагать МКБ свои банки, передает ТАСС. Помимо «Весты» и Руснарбанка ей также принадлежит Дальневосточный банк.

В сентябре 2019 года Судариков и Авдеев объявили о планах объединения активов. Основной актив «Россиума» — МКБ, в котором около 12% принадлежит «Региону». «Регион» — заметный игрок на рынке пенсионных фондов, группе принадлежат НПФ «Будущее», «Эволюция», «Социальное развитие» и др., чьи активы превышают 570 млрд руб.

Теги: МКБ, Регион
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