Шепелев сообщил об уходе с «Первого канала»

Дмитрий Шепелев (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Телеведущий Дмитрий Шепелев прекратил работу на «Первом канале». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на «Первом», — сообщил телеведущий. По его словам, решение об уходе стало «непростым выбором», который был сделан по обоюдному согласию. Шепелев уточнил, что уход не связан ни с конфликтами, ни с какими-либо претензиями.

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

Шепелев начал работу на «Первом канале» в 2008 году, когда Константин Эрнст пригласил его вести караоке-шоу «Можешь? Спой!». После этого он также был ведущим телепередач «ДОстояние РЕспублики», «Здравствуйте, девочки!» и «Минута славы». С 2017 года Шепелев вел программу «На самом деле», а с лета 2018-го — рубрику «Шлем правды» в шоу «Видели видео?».