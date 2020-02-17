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МВД начало проверку после гибели ветерана ОВД в госпитале

Полиция начала проверку по факту гибели ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД, говорится в сообщении ведомства.

Если будет установлена вина руководства и персонала медучреждения, то их могут привлечь к ответственности, отметили в МВД. В связи со случившимся официальный представитель ведомства Ирина Волк выразила соболезнования родным и близким погибшего, пообещав, что МВД окажет его семье необходимую помощь.

85-летний мужчина включил горячую воду в душе, когда ему стало плохо, сообщил источник «РИА Новости». По его словам, ветеран потерял сознание и в результате получил многочисленные ожоги, от которых скончался. Информацию подтверждает МК. По данным издания, мужчину без сознания под горячей водой нашла медсестра. В тяжелом состоянии его срочно перевели в ожоговый центр московской клиники, но спасти ветерана не удалось.

Дочерь погибшего обратилась в прокуратуру, пишет МК.

Теги: смерть, госпиталь, МВД, Москва
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