Общество , 17 фев, 14:59
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Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Георгий Шенгелая
Грузинский режиссер, народный артист Грузии Георгий Шенгелая умер в возрасте 82 лет, сообщается в Facebook Академии грузинского кино.
Шенгелая умер в понедельник, 17 февраля, причины его смерти не уточнятся.
Шенгелая родился в 1937 году, окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Он снял фильмы «Алавердоба», «Пиросмани», «Путешествие молодого композитора», «Мелодии Верийского квартала» и другие. Был лауреатом премии имени Шота Руставели.
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