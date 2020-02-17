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Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго против Белоруссии

Фото: Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры против Белоруссии продлены до 28 февраля 2021 года, говорится в заявлении.

Помимо запрета на поставки оружия и другого подобного оборудования, ЕС также вводит персональные санкции для четырех человек «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 году и в 2000 году». Эти ограничительные меры впервые были введены в 2004 году против Владимира Наумова (экс-министр внутренних дел), Дмитрия Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД), Виктора Шеймана (экс-генеральный прокурор) и Юрия Сивакова (бывший министр внутренних дел), которых в ЕС считают ответственными за исчезновение упомянутых людей.

В 2011 году были введены санкции в отношении лиц, которых Брюссель считает причастными к нарушению международных избирательных стандартов и прав человека, а также к подавлению демократической оппозиции. Эти санкции были введены после серии протестов, в ходе которых граждане страны выражали недовольство нарушениями на президентских выборах в декабре 2010 года.

В 2016 году Совет снял санкции в отношении четырех компаний и 170 человек, включая президента страны Александра Лукашенко. Поводом в том числе послужило освобождение политзаключенных в стране — в августе 2015 года Лукашенко помиловал шестерых человек.

Теги: Евросоюз, Белоруссия, оружейное эмбарго, санкции
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