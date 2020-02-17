ВМС США провели тестовый запуск баллистической ракеты Trident II

Фото: U.S. Navy / Thomas Gooley / Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) США провели плановые испытания баллистической ракеты Trident II (D5 LE) без боевой части. Об этом сообщается на сайте ВМС США. Такие испытания проводятся для того, чтобы оценить надежность стратегических систем вооружения, уточняет ведомство.

Запуск производился с подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса «Огайо» у побережья Сан-Диего, Калифорния в воскресенье, 16 февраля.

В сообщении говорится, что тестовый запуск ракеты «подтвердил предполагаемые характеристики ракеты, а также позволил собрать дополнительные данные о ее надежности, точности и рабочих характеристиках.

Предыдущий запуск ракеты был произведен 12 февраля у побережья Южной Калифорнии.

Баллистическая ракета Trident II является частью ракетного комплекса Trident и предназначена для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Максимальная дальность поражения Trident II — 11,3 тыс. км.