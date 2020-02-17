Названы российские регионы с лучшим качеством жизни

Самое высокое качество жизни фиксируется экспертами в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом говорят результаты исследования, проведенного «РИА Новости».

Сводный балл у этих регионов превысил 70 из 100 возможных. По мнению экспертов, в ближайшее время лидеры рейтинга не изменятся — столицы закрепились наверху списка за счет развитой инфраструктуры, уровня экономики и потенциалом развития.

После тройки лидеров идут Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Там отмечены невысокий уровень социально-экономического развития, безработица и низкие зарплаты.

В конце списка также расположились Бурятия, Северная Осетия, Алтай, Калмыкия, Забайкалье.

Как отмечают эксперты, регионы из первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития — на них приходится почти 40% общего ВРП страны.