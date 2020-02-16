Двое рабочих сорвались с мачты связи в Москве и погибли

Двое рабочих в Москве погибли, сорвавшись с мачты связи. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы на улице Малыгина. По данным спасателей, при проведении работ с интернет-оборудованием на вышке связи двое рабочих коммерческой организации погибли при падении с высоты.

По информации «РИА Новости», падение рабочих произошло после того, как проезжающая мимо машина зацепила обвисшие провода. На месте происшествия работают сотрудники полиции.