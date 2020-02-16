Пенсионер из Сербии отправился пешком в Москву на парад 9 мая

Милован Милутинович (Фото: Užički Supermen / Facebook )

Житель сербского города Ужице Милован Милутинович отправился пешком в Москву, чтобы посмотреть на парад Победы. Кроме того, 72-летний пенсионер рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает портал B92.

«Попытаюсь на День Победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю», — сказал Милутинович.

Он объяснил, что расстояние в 2640 км из родного города до Красной площади он намерен преодолеть, проходя в день по 40 км.

«Маршрут: Ужице — Валево — Белград — Краков — Минск — Москва. Я готов и ничего не опасаюсь, кроме морозов», — объяснил пенсионер. По его словам, к такой дороге он готовился шесть месяцев.

Как отмечает издание, Милутинович является обладателем черного пояса по карате (5 дан), призером национальных соревнований по бодибилдингу. Кроме прочего он обучается на факультете физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд.