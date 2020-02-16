В центре Москвы затопило проезжую часть из-за аварии на водопроводе

Фото: АГН «Москва»

Строители гостиничного комплекса в Москве повредили водопровод, в результате чего произошло затопление проезжей части. Об этом сообщается на странице «Мосводоканала» в Twitter.

Авария произошла в районе дома № 12 на улице Рогожский Вал. В «Мосводоканале» рассказали, что получили сообщение о затоплении в 10:39, после чего на место происшествия были направлены аварийные бригады.

В 11:15 поврежденный участок водопровода был закрыт, отключение водоснабжения не проводилось. К настоящему времени движение трамваев восстановлено.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы, в результате аварии было нарушено движение трамваев по маршрутам № 12, 38 и 46.