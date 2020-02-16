Продюсер сообщил о гибели в Австралии автора музыки к сериалу «Бригада»

Андрей Иванов (Фото: djivanov / Facebook)

Автор саундтрека к сериалу «Бригада», создатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов утонул в Австралии. Об этом сообщил журналист, продюсер и музыкальный критик Михаил Козырев в Facebook.

По словам журналиста, Иванов вместе с супругой отдыхал на пляже Бонди Бич в Сиднее, когда их унесло океаном.

«Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — сообщил он, добавив, что мужчина разбился о скалы.

Козырев также сослался на материал Daily Mail Australia, в котором говорится о гибели 47-летнего мужчины на пляже Бонди Бич.