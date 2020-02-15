Зеленскому не поставили микрофон на Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский (Фото: M. Popow / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский остался без микрофона во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает корреспондент РБК, подойдя к трибуне, Зеленский обратил внимание, что там не было микрофона, в связи с чем украинский президент был вынужден обратиться к организаторам мероприятия. «Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — сказал Зеленский. Затем представитель конференции отдал свой микрофон президенту.

Выступление Зеленского проходило не в основном зале, а в небольшом помещении. Послушать Зеленского пришли журналисты, а также представители украинской делегации и участники конференции.

Также казус возник в тот момент, когда украинский президент отвечал на вопросы журналистки телеканала CNN. Надев наушники, Зеленский сообщил, что вместо перевода с английского языка на украинский в наушниках звучала музыка.

Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. В ней принимают участие свыше 800 делегатов. Российскую делегацию в текущем году представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин, как и годом ранее, не поехал на мероприятие.