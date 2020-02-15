СМИ сообщили о ДТП в Петербурге с участием директора театра «Лицедеи»

Фото: АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге иномарка, за рулем которой находился нетрезвый худрук и директор театра клоунады «Лицедеи» Виктор Соловьев, сбила человека, менявшего на обочине колесо своей машины, сообщили 78.ru и 47 news.

По их данным, пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ему до бедра ампутировали правую ногу.

По информации 47 news и «Фонтанки», в момент аварии Соловьев находился в состоянии алкогольного опьянения: худрука задержали на месте, обнаружив в его крови 0,7 промилле алкоголя.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили РБК информацию об уголовном деле в отношении водителя, наехавшего на другого человека, однако имя задержанного водителя не назвали. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным ведомства, вечером в пятницу, 14 февраля, около Малоохтинского проспекта, 82 автомобиль BMW X6 сбил мужчину, который ремонтировал свою машину на обочине, выставив при этом предупреждающий знак. В результате аварии пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в МВД.