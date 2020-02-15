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ВШЭ проверит информацию о гомофобных высказываниях преподавателя

Фото: hse.ru

Высшая школа экономики (ВШЭ) проверит связь преподавателей вуза с аудиозаписями, на которых кто-то из сотрудников в грубой форме допускает гомофобные и сексистские высказывания. Об этом РБК сообщил директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

«Университет проведет проверку, выяснит обстоятельства произошедшего. До ее окончания мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть того, что на записи говорит кто-либо из наших сотрудников. Если факт неподобающего поведения будет установлен, это повлечет за собой дисциплинарное взыскание», — заявил представитель ВШЭ.

15 февраля «Новая газета» опубликовала материал об аудиозаписи, которую разместил в Twitter пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин.

На записи, предположительно, начальник Военного учебного центра университета Владимир Коргутов одобряет насилие над «раскрашенным мальчиком», оскорбляет гомосексуалистов и матерится.

Издание цитирует Илюшкина, который утверждает, что материалы ему предоставили студенты ВШЭ, а предположение, что голос на них принадлежит Коргутову, появилось после сопоставления времени записи и расписания лекций.

Теги: ВШЭ, гомофобия, сексизм, новости РБК
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