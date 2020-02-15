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ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического контроля ВВС США в Twitter.

Уточняется, что разрушение произошло 12 февраля 2020 года в 13:46 мск, в результате образовались 75 обломков. При этом нет признаков, что разрушение было вызвано столкновением с другим объектом, отмечается в сообщении.

«Циклон-3» — трехступенчатая ракета-носитель, которая обеспечивает запуск космических аппаратов массой до 4000 кг с выведением на низкие и средние околоземные орбиты. Она была разработана украинским конструкторским бюро «Южное». Первый пуск «Циклона-3» состоялся 24 июня 1977 года с космодрома «Плесецк». Последний запуск ракеты был осуществлен 30 января 2009 года.

Теги: ракета-носитель, космос
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